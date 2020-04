I Deplasticati di Sanremo partecipano via Facebook alla Giornata mondiale della terra 2020

“Giornata mondiale della terra” è il nome che che indica il giorno in cui si celebra l'ambiente e la sua salvaguardia. Viene celebrato ogni anno un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera ed oggi compie 60 anni essendo stato istituito nel 1970 dalle Nazioni Unite. Oggi saranno dunque molte le iniziative, on line e televisive, per celebrare questo giorno.

Anche I Deplasticati vogliono farlo, nonostante le misure di contenimento in atto, raccogliendo sul loro gruppo Facebook testimonianze scritte o fotografiche che trasmettano speranza e ottimismo. Testimonianze che siano una grande o piccola dichiarazione d'amore per il nostro pianeta: anche da casa o vicino ad essa, ognuno di noi può partecipare raccontandoci con parole o fotografie, ad esempio del proprio orto, di un nido di uccelli che hanno in giardino, di una pianta o di un fiore che hanno sul terrazzo, di un materiale che hanno riciclato, di qualche rifiuto abbandonato che hanno raccolto vicino a casa.

Qualsiasi piccola azione che, moltiplicata per tanti, diventi un enorme abbraccio pieno di gratitudine per il nostro pianeta.