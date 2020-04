Bordighera: questa mattina iniziata la prima distribuzione di generi alimentari ai cittadini bisognosi

Come deliberato dall'amministrazione Comunale di Bordighera, oggi alle 10 nella sede della Croce Rossa è iniziata la prima distribuzione di generi alimentari ai cittadini.

La distribuzione ha visto il rispetto per consistenza del numero dei componenti delle stesse famiglie ed ha interessato 130 persone. La seconda, di pari numero, è prevista per sabato e così per i successivi due mesi. Alla presenza del vice Sindaco, Mauro Bozzarelli, dell'assessore Stefano Gnutti e dell'assistente sociale Ansaldo, i Volontari della Croce Rossa sono riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Il Presidente Vincenzo Palmero si è dichiarato soddisfatto per l'impegno e il gran lavoro svolto per la preparazione dei pacchi ed ha ringraziato i volontari ed i dipendenti, coordinati dai Referenti di Area 2 e 6 Bosio e Demoro: “Un grazie anche al gruppo degli Alpini bordigotto – ha detto Palmero – presenti in Croce Rossa, perchè sempre pronti nelle emergenze. Si prestano a raccogliere i generi alimentari che i cittadini lasciano al supermercato Carrefour ed a consegnarli alla Cri anche per i casi non programmati”.

Una operatrice bordigotta, titolare della ditta ‘Il Sole’ in questa occasione ha voluto donare una cospicua offerta finalizzata sempre al supporto indigenti.