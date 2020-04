Trading online: come scegliere il broker adatto

Fare trading online al giorno d’oggi è piuttosto semplice e consente di guadagnare anche parecchi soldi, sempre ammesso che si prenda questa attività sul serio e non come un gioco. Operare nei mercati finanziari infatti non è una passeggiata è l’errore più grande che possiamo commettere è quello di pensare che sia semplice guadagnare con il trading online. Se vogliamo avere successo, dobbiamo impegnarci e mantenerci sempre aggiornati sull’andamento dei vari mercati finanziari e degli asset, altrimenti rischiamo solamente di perdere denaro.

C’è però un altro fattore che può fare una grande differenza, ossia la piattaforma che scegliamo per fare trading online. I broker che si trovano in rete ormai sono moltissimi e non tutti sono affidabili e offrono gli stessi strumenti. In molti casi, la scelta della piattaforma incide in modo notevole sul successo delle nostre operazioni quindi dobbiamo prestare attenzione e trovare il broker migliore se il nostro obiettivo è quello di avere successo e guadagnare con il trading online.

Broker: cosa deve offrire una piattaforma di trading

Oggi vi diamo alcuni consigli utili per scegliere la piattaforma migliore e più adatta per le vostre esigenze. Ci sono infatti alcune caratteristiche che conviene sempre valutare e che permettono di capire se il broker che abbiamo adocchiato faccia realmente al caso nostro.

# Possibilità di aprire un conto demo

Fondamentale soprattutto per il principianti è la possibilità di aprire un conto demo, ossia di iniziare ad operare utilizzando soldi virtuali. Una delle migliori piattaforme di trading online, che trovate a questo link https://libertex.com/it , offre questa opportunità mettendo a disposizione ben 50.000 euro virtuali per sperimentare senza rischi le proprie strategie. Aprire un conto demo è consigliatissimo perché consente di mettersi alla prova e di sfruttare gli strumenti della piattaforma senza il pericolo di perdere denaro reale. Per iniziare è fondamentale questo passaggio, anche se si ha una certa esperienza nel campo del trading.

# Regolamentazioni e autorizzazioni

Un altro dettaglio che non deve mai essere sottovalutato quando si sceglie la piattaforma di trading online riguarda le autorizzazioni che ha per operare in Italia. Purtroppo molti broker non sono regolamentati e questo ci espone a dei rischi non indifferenti, quindi non vale la pena scegliere piattaforme che non risultino in regola con tutte le normative previste. Quella che vi abbiamo citato prima è regolamentata dalla CySEC e questo è un dettaglio da controllare sempre perché ci conferma che si tratta di un broker serio ed autorizzato ad operare in Italia.

# Strumenti di trading per diversificare il portafoglio

Le migliori piattaforme di trading inoltre offrono degli strumenti variegati e questo è un altro aspetto che può fare una grande differenza. Poter investire su molteplici asset e avere la possibilità di operare in differenti ambiti finanziari è importante perché consente di diversificare il portafoglio e di avere molte più probabilità di successo.

# Interfaccia intuitiva e veloce

Infine, nella scelta della piattaforma conviene sempre valutare anche l’interfaccia perché questa deve essere intuitiva ma anche veloce per consentirci di operare con semplicità e senza problemi di rallentamenti o blocchi inaspettati.