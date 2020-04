Ventimiglia: per la festa di Pasqua, gli auguri di Fratelli d'Italia alla comunità ortodossa

Il circolo Fratelli d’Italia di Ventimiglia e il circolo Fratelli d'Italia Bordighera inviano gli auguri di Buona Pasqua alla comunità ortodossa di Ventimiglia.

“La Pasqua ortodossa viene festeggiata domenica 19 aprile e in questa importante occasione è tradizione per le famiglie di riunirsi per festeggiare, per ben quattro giorni consecutivi, questa ricorrenza molto sentita, purtroppo le ordinanze odierne per la covid19 non permetteranno incontri tra i credenti come converrebbe.

Come da noi anche nella tradizione ortodossa l’arte culinaria è una parte fondamentale della Pasqua, infatti tra gli usi più comuni vi è sicuramente quello di dipingere le uova e cucinare prelibate pietanze.

Da molto tempo ormai la comunità ortodossa in Italia è parte integrante e attiva della nostra nazione ed anche le tradizioni si sovrappongono mettendo alla luce sentimenti e valori comuni.

Francesco Mauro, Gianni Ascheri e Ino Isnardi, rappresentanti nel comune di Ventimiglia, insieme ad Alessandro Panetta, segretario del circolo di Bordighera, e Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, augurano una Buona Pasqua a tutti i nostri fratelli ortodossi”.