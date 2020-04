Andrea Artioli a '2 ciapetti con Federico' parla di politica e di Amaie Energia: "La mia posizione non sarà mai ideologica"

"La mia posizione non sarà mai ideologica o per partito preso". Così Andrea Artioli, a pochi giorni dall'abbandono del gruppo della Lega per approdare in "Liguria Popolare", parla del suo ruolo in consiglio comunale a Sanremo. Ospite di '2 ciapetti con Federico' è infatti tornato sui motivi che lo hanno portato a lasciare la Lega, commentando anche le dichiarazioni dell'On. Flavio Di Muro, e del suo rapporto con il sindaco Alberto Biancheri.

"Io mi sono candidato per poter dare un apporto all'amministrazione della città - ha detto - Ero in antitesi alla precedente Amministrazione Biancheri perché aveva evidenziato sfilacciature nella sua attività e non la reputavo adeguata a proseguire oltre. Il rapporto personale con il sindaco Biancheri è però sempre stato eccellente. Ritengo che un'opposizione non debba essere politica per partito preso, ma debba dimostrarsi seria e costruttiva nel proporre alternative. Ognuno di noi, maggioranza e minoranza, è chiamato a dare il proprio apporto affinché il Comune funzioni al meglio. Anche in occasione dell'emergenza Coronaviorus mi sono sentito più volte con il sindaco, così come altri consiglieri di maggioranza ed opposizione, per ricercare di comune intesa quella che poteva essere la migliore gestione in questa delicata fase".

Andrea Artioli è poi intervenuto sulla questione dell'Amaie Energia dopo l'intervista al Presidente ed Amministratore Delegato della società. "Andrea Gorlero ha dovuto fare obbligatoriamente una difesa di ufficio - ha commentato il consigliere comunale di Liguria Popolare - Se fossimo in Tribunale avrebbe chiesto il minino della pena. Amaie Energia sulla gestione della raccolta differenziata ha avuto molti aggiustamenti di marcia in questi tre anni, proprio perché si era accorta che la linea impostata inizialmente non andava bene. L'intelligenza sta anche nel recepire le critiche in maniera costruttiva".

Guarda il video:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it