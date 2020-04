Le immagini della sporcizia nella zona di via Padre Semeria e via Flesia

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare la sporcizia e la spazzatura che da qualche tempo si trova nella zona di via Padre Semeria e via Flesia.

“Non sembrano frequentate da gente con senso civico - scrive - rifiuti abbandonati e degrado ormai da parecchio tempo. Ci sarebbe da vergognarsi e non diamo sempre la colpa ai 'furesti'”.