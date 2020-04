Mentre l'uomo è chiuso in casa, la Natura si riappropria degli spazi: falchi in città a Sanremo (Foto)

I falchi in centro a Sanremo

Mentre la cittadinanza è costretta in casa nel giusto rispetto della quarantena, la Natura si sta riappropriando dei propri spazi. Ieri abbiamo visto i delfini alla conquista del porto di Sanremo, mentre oggi pubblichiamo le foto dei nostri lettori Andrea e Paolo che hanno immortalato una coppia di falchi in città, cosa a dir poco rara.

“Da una settimana circa, nello scheletro dismesso e abbandonato dell’ex Hotel Astoria, ha trovato riparo una coppia di falchi - ci scrivono Andrea e Paolo - escono alle prime luci dell'alba, volteggiano tra i palazzi alla ricerca di cibo, tornando per un riparo nelle ore più calde. Escono di nuovo all'imbrunire, per un'ultima perlustrazione e alla ricerca di qualcosa con cui costruire il nudo in quella che sembra diventata la loro nuova dimora”.