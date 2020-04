Sanremo: è morta Suor Elia Rosa dell'ex Sedes Sapientiae, il ricordo della Nuova Lega Pallavolo

Un’altra suora della ex Sedes Sapientiae è morta dopo le due della settimana scorsa. Si tratta di Suor Elia Rosa.

La ricordano con affetto dirigenti e atleti della Nuova Lega Pallavolo di Sanremo: “La difficoltà del periodo che stiamo vivendo non ci impedisce di ricordarla come personalità meritevolmente importante nella storia della nostra società, come componente del Consiglio Direttivo fino al 2015 insieme al compianto Presidente Enrico Chiavari, sempre attivi nel condurre l'organizzazione dell'attività societaria, che come quella scolastica ha avuto ed ha da sempre la missione di trasmettere i valori di educazione civica e sportiva per i giovani. La maniera migliore per continuare a far vivere la memoria di Suor Elia per la NLP Sanremo sarà quello di proseguire il percorso tracciato e condiviso in tutti questi anni”.