Emergenza coronavirus: i dati aggiornati sulle chiamate ricevute dalla Centrale Operativa del Numero Unico 112

La Direzione del Numero Unico di Emergenza 112, la cui Centrale Operativa è ubicata all’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino, rende noti i dati relativi alla gestione delle chiamate ricevute e alle attività svolte durante l’emergenza coronavirus. Da inizio pandemia, 21 febbraio, al 31 marzo scorso, la Centrale Unica di Risposta NUE 112 della Liguria ha ricevuto complessivamente 156.881 chiamate; si calcola un aumento di circa il 60% rispetto a quelle ricevute nello stesso periodo del 2019.

Di queste, 50.747 sono state trasferite verso le cinque centrali Liguri dell’Emergenza Sanitaria e così ripartite: 23.582 alla Centrale Operativa 118 di Genova, 8.118 alla Centrale Operativa 118 di Savona, 7.576 alla Centrale Operativa 118 di Imperia, 5.907 alla Centrale Operativa 118 di Spezia, 4.233 alla Centrale Operativa 118 di Lavagna, mentre 1.331 sono state destinate alla Centrali Operative di altre regioni.

La Centrale Operativa del NUE 112 si è inoltre occupata di segnalare ai cinque Servizi di Igiene territoriale delle ASL dapprima cittadini asintomatici ma provenienti da zone a rischio e, in seguito, tutti coloro che avessero avuto contatti stretti con pazienti COVID-19 positivi. In tutti questi casi il chiamante è stato invitato a rimanere in casa, a non presentarsi in Pronto Soccorso e ad attendere di essere ricontattato dal Servizio di Igiene.

Sono state così inviate, dal 25 febbraio al 31 marzo, un totale di 4.468 segnalazioni, di cui: 511 alla Asl 1, 512 alla Asl 2, 2.565 alla Asl 3, 354 alla Asl 4, 526 alla Asl 5. Risultano invece 31.262 le chiamate filtrate poiché non riconosciute come emergenza e 26.782 le chiamate di richiesta informazioni, alle quali gli operatori hanno risposto fornendo al cittadino, a seconda della necessità espresse, i numeri dedicati attivi in Liguria.