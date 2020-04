Coronavirus, “Pronte le misure di contrasto all’esodo pasquale. Ai cittadini dico abbiate fiducia”. Il Prefetto di Imperia Alberto Intini ospite a ‘2 ciapetti con Federico’

“Ai cittadini della provincia di Imperia rivolgo un messaggio di fiducia e di ottimismo per il futuro”. Così il Prefetto di Imperia Alberto Intini, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’, ha analizzato l’attuale situazione legata all’emergenza Coronavirus. In un’approfondita intervista sono stati infatti esaminati gli effetti del Covid-19 nel ponente ligure e l’esito dei controlli sul territorio svolti in queste settimane.

Un focus particolare ha poi riguardato le misure di contrasto all’esodo pasquale che sono state predisposte con le forze dell’ordine. Si tratta di posti di blocco in località strategiche, presidio lungo l’autostrada e le principali strade Statali, all’uscita dei caselli e nelle aree di servizio, controlli dall’alto con l’elicottero dei Carabinieri e in mare con le unità della Guardia di Finanza. “Un’attenzione particolare poi alle seconde case – ha specificato il Prefetto – anche attraverso gli accertamenti sui consumi come utenze e rifiuti”.

Infine si è parlato delle preoccupazioni per i risvolti economici sul territorio e di come il Covid-19 abbia modificato le abitudini di vita, dallo smart working per chi lavora da casa alle videoconferenze per gli studenti.

“Il mio è un messaggio di fiducia che dobbiamo rivolgerci a vicenda – ha concluso il Prefetto di Imperia Alberto Intini - Anche noi come Istituzioni abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Invito all’ottimismo e ad evidenziare in maniera positiva i primi buoni risultati che stiamo raggiungendo. I sacrifici non sono stati fatti invano, dobbiamo resistere e continuare su questa strada nel rispetto delle regole. Sono regole che limitano gli spostamenti non in maniera inutile ma sono finalizzate a sconfiggere un nemico che non conoscevamo. Solo con questo tipo di comportamenti, difficili ma necessari, ci potremo riuscire”.

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it