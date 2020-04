Sanremo: sta andando bene la vendita delle piantine dell'Istituto 'Ruffini-Aicardi', le prenotazioni via mail (Foto)

Sta andando molto bene, compatibilmente con il difficile momento che si sta vivendo, la vendita delle piantine fiorite dell’Istituto agrario ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo. La conferma arriva dalla direzione dello stesso, dopo alcuni giorni di riapertura per poter vendere, a costi molto vantaggiosi.

La vendita è stata lanciata, prima con una serie di mail ad ‘amici’ dell’istituto è poi si è divulgata talmente tanto che, vista la ‘stretta’ agli spostamenti, si sono dovuti prendere gli appuntamenti via mail o telefono, per limitare gli accessi.

La Prof.ssa Francesca Antonelli aveva ringraziato chi aveva condiviso l’informazione: “Non può che fare piacere prendere atto – ha detto - che, in questo momento in cui siamo costretti all’isolamento personale, tanti cittadini condividano il desiderio di aiutare questa parte preziosa della nostra scuola, ma tengo a precisare a questo punto che la priorità è rispettare le disposizioni legislative che limitano gli spostamenti ai fini del contenimento del Coronavirus (ad esempio all’interno del proprio Comune di residenza)”.

Il personale è in numero estremamente ridotto e, per questo, per poter comprare le piantine, si può inviare una mail all’indirizzo ortoaicardi@gmail.com, in modo da concordare le modalità più appropriate per il ritiro. Ad oggi sono tante le piantine vendute mentre, purtroppo, sono in procinto di essere buttate quelle delle margherite che ormai non sono più fresche.