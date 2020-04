Una nostra lettrice, Antonella, ci ha scritto per segnalare degrado e sporcizia nella zona tra via Padre Semeria e via Flesia a Sanremo:

“Direi che ci sarebbe da vergognarsi e non diamo la colpa ai ‘furesti’, adesso non ce ne sono. Le zone oggetto delle foto non sembrano frequentate da gente con grande senso civico. Anche qui rifiuti abbandonati e degrado pericoloso oramai presenti da parecchio tempo”.