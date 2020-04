Dolceacqua: da domani obbligo di utilizzo di mascherine e guanti negli spazi pubblici, ordinanza del Comune

Da domani e fino alle 24 di lunedì 13 aprile (salvo proroga) a Dolceacqua sarà obbligatorio l’uso delle mascherine e guanti. La conferma arriva dal Comune del paese dei Doria che tutto il personale che ha contatto con il pubblico, che lavora all'interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, dovrà sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati.

Situazione identica e, quindi, obbligo di mascherina e guanti per chiunque, negli orari di apertura, andrà negli edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone. Lo stesso obbligo è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso generalizzato, comprese le fermate degli autobus.

Viene chiesti ai titolari e gestori delle attività commerciali e artigianali, degli uffici postali e bancari e di ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone di inibire l’ingresso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all’esterno del locale l’ordinanza emanata dal Comune.

“L’uso della mascherina – evidenzia l’Amministrazione comunale di Dolceacqua - aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate- E’ infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi” Per questo è stato disposto che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli.

Quali sono i metodi corretti per indossarli:

- prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

- coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che, la stessa, sia integra e che aderisca bene al volto;

- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;

- quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla se è una mascherina mono-uso;

- per toglier la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;

- qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale.

il Comune, intanto, ha già provveduto all'acquisto di un numero di mascherine che in aggiunta a quelle che ci verranno donate saranno sufficienti per la fornitura a tutta la popolazione residente. Non appena arriveranno (questione di giorni) il Comune comunicherà le modalità di distribuzione.