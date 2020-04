Bordighera: rimozione e ganasce per le auto in divieto di sosta, il Comune affida il servizio a un’azienda di Vallecrosia

Il Comune di Bordighera non molla la prese nella lotta al parcheggio selvaggio e a chi non rispetta le regole del Codice della Strada. L’amministrazione ha di recente affidato il nuovo servizio per la rimozione delle auto in divieto e per l’installazione delle ganasce, il sistema che impedisce la fuga specie alle auto con targa straniera.

Si occuperà dei lavori la ditta ‘Merello Francesco’ di Vallecrosia per un importo di 39.900 euro per la durata di due anni. I tecnici della ditta incaricata, su indicazione delle forze dell’ordine, potranno anche svolgere controlli tecnici sui veicoli oggetto di verifica.