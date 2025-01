A Sanremo piace il riciclo: la città dei fiori è la quinta in Italia per l'acquisto di mobili usati, l'analisi

Sanremo tra le 10 città più attive in Italia nell'acquisto di mobili usati. Lo rende noto Wallapop che ha appena pubblicato un'analisi sull'arredamento sostenibile e il riuso. La città dei fiori infatti, si piazza a 5° posto, a parimerito con Siena in verità. Subito dopo segue Brindisi mentre i primi tre posti della classifica sono occupati da Vicenza Bergamo e Cremona. i dati sono stati raccolti a dicembre 2024.

L’Italia riscopre la passione per l’arredamento, ma con un approccio tutto nuovo: la sostenibilità. Sempre più persone, da Nord a Sud, scelgono mobili usati per arredare e rinnovare le loro case, coniugando stile, risparmio e rispetto per l’ambiente.

Questa crescente attenzione al riuso nell’arredamento emerge con chiarezza dall’ultimo studio di Wallapop, che ha esaminato le ricerche più popolari su Google legate all’arredamento e le transazioni di mobili usati registrate sulla propria piattaforma in 50 città italiane. Il quadro che ne risulta offre una panoramica dettagliata delle città italiane più attive nel mercato del riuso, rivelando al tempo stesso i gusti e le preferenze degli italiani in tema di arredamento.

Le medie e piccole città sono le protagoniste dell’arredamento sostenibile

Secondo i dati raccolti a dicembre 2024 da Wallapop, il mercato dei mobili usati sta vivendo un boom in Italia. Le città con popolazione tra i 50.000 e i 150.000 abitanti si distinguono per il volume di transazioni considerata la densità di popolazione, con Vicenza che ottiene il titolo di capitale degli acquisti di mobili usati, seguita in seconda e terza posizione da Bergamo e Cremona.

Per rendere i risultati comparabili tra città di diverse dimensioni, i dati sono stati analizzati in base alla densità della popolazione (calcolando il numero di transazioni e adattato ad ogni 100.000 abitanti). I risultati evidenziano come il riuso stia guadagnando popolarità nelle realtà urbane di dimensioni medie, dove l’attenzione alla sostenibilità si combina con la ricerca di soluzioni di arredamento di qualità.

Ecco la classifica delle 10 città italiane con il maggior numero di transazioni di mobili usati in base alla densità della popolazione:

Le città che guidano la classifica delle transazioni di mobili usati sono per lo più situate nel Nord e nel Centro Italia, con un piccolo predominio delle regioni del nord-est e del nord-ovest. Tra queste, però, spicca Brindisi, la sola città del Sud Italia ad entrare nella top 10, segnalando un interesse crescente anche nelle aree meridionali per l'arredamento sostenibile. La classifica completa delle 20 città italiane con il maggior numero di transazioni per arredamento di seconda mano può essere consultata al seguente link.

Le grandi città italiane: Roma, Milano e Firenze confermano il boom dell’usato nell’arredamento

Sebbene le città di dimensioni medie vantino il maggior numero di transazioni in base alla densità della popolazione, le grandi metropoli italiane registrano i volumi assoluti più elevati. Roma guida con ampio distacco quest’altra classifica con un impressionante volume 1.752 transazioni, seguita da:

● Milano - 893 transazioni

● Firenze - 335 transazioni

● Bologna: - 279 transazioni

● Brescia: - 158 transazioni

● Bergamo: - 145 transazioni

Questi dati dimostrano come, pur essendo il riuso di mobili particolarmente forte nelle città di dimensione medie, anche le metropoli e le città grandi stiano abbracciando con decisione il mercato dell’usato. La sostenibilità, infatti, si conferma una tendenza trasversale, capace di coinvolgere e unire l’intera popolazione italiana, dai piccoli centri alle grandi metropoli.

Le tendenze dell' home decor in Italia: stili e arredi più richiesti

La passione per l'arredamento, che si riflette anche nel mercato dell'usato, segue gusti ben definiti, con preferenze che variano a seconda degli ambienti della casa e degli stili prediletti. Questo fenomeno evidenzia un’Italia sempre più attenta a design e funzionalità.

Ecco alcune delle principali tendenze emerse dall’analisi di Wallapop dei volumi di ricerca mensili su Google per keyword legate all’arredamento:

● Arredamento Moderno e minimalista: Lo stile contemporaneo continua a dominare le preferenze di chi cerca soluzioni semplici ma eleganti. L'arredamento moderno e minimalista è in forte ascesa, con una particolare attenzione alla funzionalità e alla bellezza. I bagni e i soggiorni, arredati in modo pratico, ma con tocchi sofisticati, richiamano la modernità e la pulizia estetica tipica del design nordico.

● Outdoor design: L’interesse per l’arredamento da giardino e per gli spazi esterni è in costante crescita. Le persone cercano soluzioni che permettano di vivere al meglio gli spazi all’aperto, sia per pranzi che per momenti di relax nei mesi più caldi. L’arredamento per giardino e la decorazione esterna sono ormai un must, con soluzioni pratiche e stilose per valorizzare l’ambiente domestico anche all'esterno.

● Ritorno al Vintage e Modernariato: C’è anche un forte ritorno verso il passato, con un crescente interesse per l’arredamento vintage e soluzioni che richiamano l’estetica del modernariato. Questi stili sono particolarmente apprezzati nel salotto, dove l’incontro tra elementi classici e moderni crea atmosfere uniche e affascinanti.

● Decorazioni Funzionali e Artistiche: Le decorazioni da parete e gli accessori per il bagno sono tra le categorie più ricercate, confermando che la personalizzazione e l’estetica degli spazi sono al centro delle tendenze attuali. Le decorazioni per esterni, così come i pezzi che portano calore e colore nelle abitazioni, continuano ad essere scelte popolari.