Cordoglio della Nuova Lega Pallavolo Sanremo per le suore decedute a causa del Coronavirus

"La Nuova Lega Pallavolo Sanremo con i suoi dirigenti, tecnici ed atleti si unisce al dolore per la scomparsa delle cinque suore dell' Istituto Sedes Sapientae. Il nostro pensiero va a Suor Lorenza per la sua dedizione allo sport e per la sua passione per la pallavolo".

A scriverlo è il presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Cesare Fagnani, che insieme alla squadra piangono la morte di i suor Lorenza, suor Ernesta, suor Eugenia, suor Ines e suor Giuliana. Le suore, decedute a causa del contagio da coronavirus, appartenevano all'ordine delle "Figlie della Sapienza" di Sanremo.