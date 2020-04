Bordighera: genitori fuori casa con figli, le precisazioni del Sindaco Ingenito

In merito alla richiesta inoltrata ieri alla Polizia Locale, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito precisa che la stessa non è un’ordinanza, bensì “una nota nella quale si invita il Comando a continuare le verifiche puntuali volte al contenimento della diffusione del virus e ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente a tutti i trasgressori, compresi i genitori che escono di casa con i loro bimbi senza giustificato motivo".

"Di fatto un invito a tutti i cittadini a non lasciare il proprio domicilio se non strettamente necessario, comportamento di fondamentale importanza per il contenimento della diffusione del COVID-19”.