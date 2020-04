Bordighera: genitori con figli a spasso, le puntalizzazioni del Sindaco Vittorio Ingenito

Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha chiesto alla Polizia Locale cittadina di proseguire le verifiche puntuali volte al contenimento della diffusione del COVID -19 e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente anche nel caso di genitori che escono di casa con i loro bimbi senza giustificato motivo.

“Questo – spiega il primo cittadino - con riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2020 che, nelle parole di Vittorio Ingenito, ‘rischia seriamente di vanificare tutti i sacrifici fino ad oggi sopportati dai cittadini ed espone così il personale sanitario ad ulteriori carichi di lavoro non più sopportabili’.

Con l'occasione, il Sindaco ha voluto anche esprimere il proprio plauso e la propria profonda gratitudine alle forze della Polizia Locale per l'incessante lavoro svolto.

A seguire, il testo della nota.

Considerato che:

- nell’ambito del monitoraggio sanitario nazionale relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio, i casi totali nel nostro Paese sono stati 105.792 ed al momento sono 77.635 le persone che risultano positive al virus;

- i pazienti ricoverati con sintomi sono 28.192, in terapia intensiva 4.023, mentre 45.420 si trovano in isolamento domiciliare;

- i deceduti sono 12.428;

- le persone guarite sono 15.729;

- a livello provinciale 207 sono le persone ospedalizzate, di cui 26 in terapia intensiva, e 717 sono le persone in sorveglianza attiva.

Tenuto altresi' conto che:

- la curva dei casi diagnosticati, pur dirigendosi verso il plateau, non ha ancora iniziato la sua fase discendente;

- il Ministero della Sanità nella nota del 31/03/2020, pubblicata sul suo sito istituzionale, evidenzia come le misure di contenimento del virus debbano continuare ad essere applicate;

- la tutela del personale sanitario impegnato nella 'trincea' dei nostri ospedali esige che il controllo delle misure adottate per il contenimento del virus sia sempre applicato in maniera rigida e severa;

- l’Amministrazione Comunale di Bordighera, impegnata quotidianamente nella gestione dell’emergenza con tutto il suo personale dipendente, non intende attenuare i controlli sul territorio.

Nelle more di un’auspicata presa di posizione di altra Istituzione Nazionale volta ad annullare il contenuto della circolare in oggetto, che rischia seriamente di vanificare tutti i sacrifici fino ad oggi sopportati dai cittadini e che espone così il personale sanitario ad ulteriori carichi di lavoro non più sopportabili.

Chiedo di continuare le verifiche puntuali volte al contenimento della diffusione del Virus e di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente anche nel caso di genitori che escono di casa con i loro bimbi senza giustificato motivo.

Colgo l’occasione per esprimere a tutti i componenti del corpo di Polizia Locale - conclude Ingenito - il mio plauso e la mia profonda gratitudine per lo straordinario lavoro svolto in queste settimane così drammatiche”.