Ventimiglia: esce di casa per spacciare nel centro storico, uomo di 60 anni arrestato dai Carabinieri

Nella mattinata di lunedì i Carabinieri del Comando Stazione di Ventimiglia Alta hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne ventimigliese ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, sorpreso nei vicoli del centro storico dai militari della città alta, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato e identificato. I Carabinieri hanno recuperato due involucri - che l’uomo aveva provato a disfarsi durante il tentativo di fuga - constatando la presenza di circa 6 grammi di marijuana all’interno di ciascuno di essi. Gli accertamenti successivi hanno poi permesso inoltre di rinvenire 380 euro in banconote di piccolo e medio taglio, sottoposte a sequestro poiché ritenute provento dell’attività illecita. L'uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari e nella mattinata odierna il Tribunale di Imperia ha provveduto alla convalida dell’arresto. All’uomo, oltre l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata anche contestata la sanzione amministrativa della violazione delle disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione connesse all’emergenza epidemiologica in atto.