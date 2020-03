Sanremo: su 500 persone controllate dalla Polizia Municipale, 29 sono state denunciate

Importante lavoro in questi giorni da parte della Polizia Municipale di Sanremo che, a partire dallo scorso venerdì 13 marzo, ha fermato e controllato oltre 500 persone, di cui 29 denunciate. Fra ieri e l'altro ieri si sono registrati 8 denunciati e non è stata elevata alcuna sanzione agli esercizi.

Questa mattina una pattuglia della Polizia locale ha presidiato il casello autostradale in entrata a Sanremo per controllare eventuali arrivi nella nostra città, mentre altri Agenti della Polizia municipale hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri e nelle frazioni: non ci sono persone denunciate.

A seguito del provvedimento del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno che vieta lo spostamento tra comuni, la Polizia Municipale continuerà i controlli degli ingressi in città durante tutta la prossima settimana. A questo proposito, verranno nuovamente contattati gli amministratori di condominio per raccogliere eventuali segnalazioni.

Ieri ed oggi, infine, è stato riscontrato un sostanziale rispetto delle regole da parte della cittadinanza, con pochissime persone in giro per Sanremo.