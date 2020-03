L’emergenza Coronavirus si abbatte sul turismo: a Sanremo 12 alberghi resteranno chiusi a marzo, è la prima volta

Dopo i dati a dir poco devastanti delle disdette da parte di chi aveva prenotato in zona, gli albergatori sanremesi corrono ai ripari con provvedimenti mai visti prima. Stando a quanto trapela da Federalberghi, pare che siano circa 12 gli alberghi sanremesi che hanno scelto di chiudere a marzo per far fronte al mancato incasso.

Su tutto ha pesato molto l’annullamento del Corso Fiorito seguito poi dalla cancellazione di altri eventi clou in Costa Azzurra. Risultato: cancellazioni a fiume e alberghi vuoti, ma il personale va pagato lo stesso e senza incassi è difficile.

Si tratta di una prima volta per il mondo turistico della zona, prima d’ora si contava solo qualche sporadica chiusura per lavori o per scelte singole. Ma 12 fanno discutere.

La speranza è quella di poter lentamente recuperare già con la Milano-Sanremo, il cui destino è però ancora molto incerto. E quindi si punta verso il weekend di Pasqua e Pasquetta nella speranza che la psicosi possa lentamente scemare.