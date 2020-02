Coronavirus: riunione operativa in Regione per ulteriori iniziative

È in corso la riunione operativa in Regione Liguria con i vertici sanitari e di Protezione civile sulle iniziative da prendere per gestire la situazione sul Coronavirus alla presenza del governatore Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore alla Scuola Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci, Walter Locatelli e la task force messa in campo da Alisa e i vertici regionale della Protezione civile.



Al termine della riunione previsto un punto stampa di aggiornamento in Sala Trasparenza.