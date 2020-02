Allarme #Coronavirus: anche nella nostra provincia supermercati presi d'assalto e scaffali vuoti

Anche nella nostra provincia c’è stato l’assalto ai supermercati. Questa sera, dopo l’annuncio del Presidente della Regione Giovanni Toti sulla chiusura dei luoghi pubblici e delle scuole, in moltissimi si sono recati nei negozi aperti anche la sera.

Man bassa, ovviamente, di mascherine e prodotti per l’igiene personale ma sono andati a ruba anche generi di prima necessità. Pasta, sughi e scatolame di vario genere sono stati acquistati in quantità e, intorno alle 21, le casse dei maggiori supermercati della provincia registravano code che si ricordano solo in occasione delle maggiori festività.

Una ‘psicosi’ che sta investendo tutta la nostra provincia, come accaduto nelle ultime ore anche in Piemonte, Lombardia e Veneto, dopo le prese di posizione delle relative Regioni, per far fronte all’emergenza Coronavirus.