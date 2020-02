La Compagnia di San Paolo racconta a Genova il suo impegno per la Liguria e lo Sviluppo Sostenibile (Foto e Video)

Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo , ha presentato oggi, insieme al segretario generale Alberto Anfossi , le linee programmatiche per il 2020 , la riorganizzazione della Fondazione alla luce del modello degli SDGs promossi dall'ONU nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la nuova brand identity della fondazione torinese.

"Prima di illustrare il modello degli SDGs, vorrei fare una fondamentale premessa ricordando a tutti voi che la Liguria è uno dei territori di riferimento della nostra Fondazione e che il nostro intervento è finalizzato a rafforzare la proposta turistica e culturale di Genova e stimolare progetti di inclusione e corresponsabilità sociale per superare al meglio le attuali emergenze e, al contempo, fare fronte anche alle problematiche di lungo periodo — ha dichiarato Francesco Profumo —. Le azioni da noi intraprese sono frutto di concertazione con gli attori del territorio, come la Regione Liguria, il Comune di Genova, le università, i centri di ricerca e i soggetti del terzo settore locali. Tra il 2016 e il 2019 abbiamo realizzato 436 progetti e stanziato complessivamente 40 milioni di euro a favore del territorio ligure, oggi siamo qui a Genova per dare il nostro contributo a liberare il potenziale di questa terra, ricca di risorse, intelligenze e creatività".





"Lo nostra sfida è stata lavorare quotidianamente per la competitività di sistema e la sostenibilità creando opportunità per tutti. Percorrere questa strada è un cammino di continuità avendo già dimostra: come le nostre azioni concorrano da tempo ai Sustainable Development Goals — ha aggiunto Profumo —. Dal 2017 la Compagnia ha proposto un modello di Fondazione centrato sul tema dell'educazione per formare cittadini più responsabili e intervenire in modo efficace sulle disuguaglianze. Per raggiungere gli obiettivi, siamo partiti da tre pilastri: l'educazione, l'innovazione e lo sviluppo. Concetti che in questi anni si sono evoluti e ampliati. All'inizio del nostro percorso, l'orizzonte era il territorio; oggi parliamo di comunità. L'educazione, che resta il punto di partenza dei nostri progetti, è un concetto che ha trovato anche luoghi fisici in cui crescere. Lo sviluppo, ispirato dall'agenda Onu, è diventato sostenibile. L'innovazione sociale, tecnologica e culturale, è diventata indispensabile anche nell'approccio alla finanza, all'organizzazione, all'ambiente. Il modello operativo si è evoluto con un approccio sperimentale: questa modalità ci ha consentito di costruire le giuste azioni per supportare le idee. Oggi la Compagnia di San Paolo è un agente di sviluppo moderno e sostenibile".





"La Compagnia di San Paolo non cambia missione né opzioni strategiche di fondo — ha dichiarato Alberto Anfossi —. Quello che il 2020 vedrà è un aggiornamento e un arricchimento della propria capacità realizzativa ín base alle necessità dei nostri tempi e allo scenario in cui è essa inserito, locale come globale. Non ci nascondiamo che la sfida dello sviluppo sostenibile è ardua a tutti i livelli, e certamente anche al nostro: siamo però certi che con l'adesione al modello dei Sustainable Development Goals, la Compagnia sarà in grado di rendere ancor più efficace, trasparente e condiviso l'impatto del suo lavoro tra le persone e nei territori".

