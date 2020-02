Sabato prossimo a Sanremo seminario di approfondimento sul nuovo regolamento per gli odontotecnici

Dal 26 maggio prossimo, in tutti i Paesi membri UE, si applicherà il Regolamento Europeo per i dispositivi medici 2017/745 (MDR). Il MDR, approvato 24 anni dopo la Direttiva 93/42 che verrà sostituita, avrà importanti ricadute sull’attività degli odontotecnici, in quanto modificherà gli obblighi della vigilanza e della sorveglianza post-commercializzazione e introdurrà novità in materia di sicurezza e di prestazione del dispositivo.

CNA Imperia ha dunque organizzato per il prossimo 22 febbraio, con la partecipazione tecnica di Taberna Dentium, ditta specializzata in forniture e servizi per odontotecnici e odontoiatri, un seminario gratuito di approfondimento volto ad analizzare le parti del Regolamento che interessano i fabbricanti di dispositivi su misura. L’evento si terrà a Sanremo presso la sala riunioni della CNA di Sanremo (in Via B. Asquasciati 12 - Piazza Colombo) sabato prossimo dalle 10 si pone l’obiettivo di chiarire i dubbi interpretativi sorti, rispondere ai numerosi quesiti degli operatori della Provincia di Imperia in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina ed approfondire gli aspetti operativi grazie alla partecipazione di esperti tecnici del settore.

Interverranno: Luigi Cleri, Presidente Nazionale CNA SNO Odontotecnici, e Cristiano Tomei, Referente Nazionale CNA SNO Odontotecnici. Modera il Segretario Territoriale, Luciano Vazzano. Durante l'appuntamento, che sarà introdotto da un welcome coffee, verranno trattati i seguenti temi:

- la struttura del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici;

- estensione del campo di applicazione, dalla Direttiva 93/42/CEE al MDR 745/2017;

- i principali obiettivi: UDI (unique device identification) - tracciabilità, analisi ed evidenza clinica, messa a disposizione e immissione sul mercato, messa in servizio e supervisione post market;

- il responsabile del rispetto della normativa;

- gli obblighi del fabbricante di protesi su misura;

- la dichiarazione di conformità MDR 745/2017 e i protocolli di comunicazione studio medico e laboratorio odontotecnico.

Il MDR 2017/745 ha l’obiettivo esplicito di elevare i livelli di salute e sicurezza, innova l'approccio normativo ed interviene con particolare forza su alcuni elementi chiave, quali le procedure di valutazione della conformità, le indagini cliniche e la valutazione clinica, la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo al contempo disposizioni per garantire trasparenza e tracciabilità dei dispositivi.

Per informazioni e adesioni all’incontro contatta la CNA Sede territoriale di Sanremo ai seguenti recapiti: tel 0184/500309 e-mail segreteria@im.cna.it.