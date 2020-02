Al via interventi manutenzione e ristrutturazione di quasi 200 alloggi di edilizia residenziale pubblica in 47 comuni

Al via un piano straordinario di interventi di manutenzione, riqualificazione e recupero di quasi 200 alloggi di Edilizia residenziale pubblica in 47 Comuni della Liguria, con un investimento di oltre 3,4 milioni di euro del Fondo strategico regionale a cui si aggiunge una quota di cofinanziamento delle Arte liguri per complessivi 3,6 milioni di euro disponibili. I fondi saranno impiegati per lavori di ristrutturazione finalizzati al recupero di alloggi sfitti, lavori di abbattimento delle barriere architettoniche oppure di smaltimento dei materiali nocivi, sostituzione del manto, copertura e tinteggiatura.

“Si tratta di una risposta senza precedenti alle reali esigenze dei cittadini – afferma il presidente Toti – improntata alla concretezza, con un occhio di riguardo verso chi si trova in difficoltà. Questo investimento così importante dimostra ancora una volta l’attenzione di questa amministrazione verso il tema del diritto alla casa. Lo confermano gli interventi realizzati in questi anni: uno su tutti, il piano di recupero di Begato a Genova con il trasferimento già effettuato della maggior parte delle famiglie interessate e la gara di abbattimento delle ‘dighe’ che sarà aggiudicata entro marzo e l’avvio dei lavori ad aprile, nel pieno rispetto dei tempi che ci eravamo prefissi”.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 2020, con i primi appartamenti che saranno disponibili già dalla prossima estate per la consegna alle persone che ne hanno diritto.

L’assessore Scajola sottolinea che “si tratta di un piano di interventi straordinario per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con la ricerca di soluzione efficaci al disagio abitativo. Questa è stata fin dal nostro insediamento una priorità e siamo soddisfatti di poter fornire risposte concrete. Basti pensare che dal 2015 ad oggi il lavoro fatto ci ha consentito di recuperare 2125 alloggi sfitti in tutta la Liguria. Importante anche l’attenzione anche al tema della disabilità, con quasi 300mila euro investiti oggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, conclude Scajola.

In particolare, gli interventi consentiranno il recupero di 153 alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’abbattimento delle barriere architettoniche in 36 alloggi e lo smaltimento di amianto con il rifacimento della copertura in altri 15 alloggi.

Arte Imperia avrà 800mila euro disponibili per interventi in 57 alloggi dislocati in 7 Comuni, sia di recupero di quelli sfitti (17 alloggi) sia di abbattimento delle barriere architettoniche (25 alloggi) sia di smaltimento di amianto, sostituzione manto, e tinteggiatura (15 alloggi). 4 ad Imperia, 1 a Riva Ligure, 16 a Taggia, 1 a Sanremo, 1 a Bordighera, 25 a Ospedaletti, 9 a Ventimiglia.