Regione: problemi sulla segnaletica della SS456 Borghetto d’Arroscia – Vessallico, Puggioni presenta interrogazione

“Di recente i tecnici di Anas hanno rifatto la segnaletica orizzontale di diversi tratti della Strada Statale 456 nel tratto Borghetto d’Arroscia – Vessallico (località Prato Marchisio nei pressi del chilometro V/4) alcuni dei quali precedentemente sottoposti a intervento di riasfaltatura".Tuttavia, tale rifacimento, in molti casi, non ha tenuto conto dello stato dei luoghi anteriore ai lavori per ciò che riguarda il tratteggiamento della linea di mezzeria".



Alessandro Puggioni, consigliere regionale della Lega ha presentato un'interrogazione per sapere quali iniziative intende adottare l'amministrazione regionale. "E’ stata quindi preclusa ai conducenti di veicoli la possibilità, che prima avevano, di svoltare verso strade consortili, passi carrabili, garage, aree industriali, imprese.- spiega Puggioni - Inoltre, risulta che in molti casi non sia stata data comunicazione preventiva ai Comuni e ai soggetti interessati, né vi sia stato alcun previo confronto con i sindaci del territorio".



"Pertanto, grazie alla segnalazione del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, ho presentato un’interrogazione per sapere quali iniziative intendano prontamente adottare la giunta regionale e l’assessore competente presso i responsabili di Anas, finalizzate ad avviare un confronto con i Comuni circa il miglior utilizzo della segnaletica orizzontale sulla SS 456 contemperando le esigenze della sicurezza stradale con i legittimi diritti dei frontisti titolari di regolare concessione”.