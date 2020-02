Sanremo: finito il Festival 2020 si pensa già ai prossimi, ieri incontro con il Direttore di Rai Uno per il futuro della convenzione

Riunione interlocutoria, per conoscersi e tastare le rispettive esigenze per il futuro, quella di ieri pomeriggio in un albergo di Sanremo, tra il Sindaco Alberto Biancheri, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni ed il Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta.

Si erano dati appuntamento ieri mattina, al termine dell’ultima conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo e si sono visto nel tardo pomeriggio, dopo che il direttore aveva fatto visita a Mara Venier, all’interno di ‘Domenica In’. “Non abbiamo ancora approfondito nulla – ci ha detto il Sindaco – ma abbiamo posto le basi per capirci a vicenda sull’immediato futuro e per parlare della convenzione”.

Proprio su questo dovranno basarsi i prossimi incontri, anche se il Sindaco e l’Assessore hanno subito fatto capire a Coletta che, seppur l’aspetto economico della convenzione è importantissimo, lo è forse ancor di più quello dei contenuti per il Festival dei prossimi anni: “Il format che abbiamo messo in campo quest’anno – ha detto Biancheri – e lo sguardo ai giovani sono fondamentali, senza dimenticare che tutto si può ampliare. Abbiamo parlato un po’ delle location, ma senza addentrarci nei particolari. E’ stato un modo per conoscersi ed instaurare un rapporto. E’ stato un incontro molto cordiale, con una persona di spessore ed estremamente gentile. Un primo passo importante”.

La convenzione che è terminata con il Festival di quest’anno, sul piano economico era di circa 5 milioni di euro, ma grazie al lavoro fatto negli ultimi tempi dal Sindaco Biancheri ed all’intervento di quest’anno anche dell’Assessore Sindoni, si è arrivati a quanto abbiamo potuto vedere in piazza Colombo ed in giro per Sanremo. Un risultato che, a detta di tutti compresi gli operatori del commercio e del turismo, deve essere confermato e, se possibile, migliorato.

Da non dimenticare che il rinnovo della convenzione è importante per Sanremo, ma lo è anche per la Rai alla luce dei conti economici evidenziati dal direttore del settore pubblicitario, proprio ieri. Chiudere l’accordo a breve con il Comune, per l’ente di Stato significa potersi mettere già al lavoro per le vendite del prossimo anno. Non si sono dati un appuntamento specifico Biancheri e Coletta, ma il prossimo incontro potrebbe già svolgersi entro un mese.

Non c’è una fetta spasmodica di chiudere ma, ovviamente, servirà firmare entro la primavera-estate, per potersi mettere tutti al lavoro e, chissà, trovare già l’accordo con Amadeus e Fiorello, la cui conferma è stata paventata ieri al termine della settimana festivaliera.