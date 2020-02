Sanremo: incidente ieri pomeriggio in Aurelia Bis, la figlia dell'uomo caduto ringrazia chi lo ha soccorso

Paola, la figlia di L.R., l’uomo che ha perso il controllo dello scooter ieri in Aurelia Bis a Sanremo, ci ha scritto per poter rintracciare chi lo ha soccorso nell’immediatezza dei fatti. “Mio padre è cosciente ed è ricoverato in ospedale – ci ha scritto - ma credo che gli angeli esistano veramente. Grazie a tutti per il primo soccorso che gli avete prestato”.

Secondo i riscontri delle forze dell’ordine intervenute ieri sera, l’’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter all'interno della galleria a doppio senso dopo l'uscita di San Martino. Le sue condizioni inizialmente sembravano gravi ma, una volta in ospedale si è ripreso.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 ed un'ambulanza della Croce Rossa sanremese.