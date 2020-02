70° Festival di Sanremo: i Pinguini Tattici Nucleari dopo il terzo posto tra le cover “Non una competizione ma una sfida contro noi stessi” (Foto)

Nella serata delle cover i Pinguini Tattici Nucleari si sono distinti per la scelta di portare non solo un brano, ma sette canzoni compresse in una. Un’esibizione divertente nella sua semplice complessità che è stata premiata con il terzo gradino del podio dopo Tosca e Pelù.

Questa mattina i ‘Pinguini’ hanno fatto il loro esordio in conferenza stampa all’Ariston. “Non la viviamo come una competizione, ma una sfida con noi stessi” hanno detto dopo il terzo posto nella gara delle cover. E poi la spiegazione della scelta del medley: “Non riuscivamo a trovare una canzone da portare e, quindi, abbiamo cercato di mettere dentro dei pezzi che fossero interessanti e che avessero una musicalità da essere messi tutti insieme”.