Benigni canta la sua “cover” a Sanremo: il Cantico dei Cantici porta l’erotismo all’Ariston (Foto)

Ha fatto il suo trionfale ingresso all’Ariston accompagnato dalla banda sanremese “Canta e sciuscia”. Poi, dopo i complimenti ad Amadeus (“Il più bel Sanremo che abbia mai visto”), Roberto Benigni ha portato sul palco il suo personalissimo tocco per la serata delle cover. “Ho cercato la canzone più bella di tutte e ne ho trovata una mai fatta al Festival”.

È il “Cantico dei cantici”, tratto dalla Bibbia, che il Premio Oscar considera la canzone “più ardente e sinuosa della storia dell’umanità”, un’esaltazione dell’amore fisico, dell’erotismo, della gioia del sesso. Perché “con l’amore, l’infinito è messo alla portata di uno di noi”.

“Dovremmo fare di più l’amore. Anche qui, a Sanremo, pure l’orchestra, tutti nudi, dirette da Beppe Vessicchio, e quel che succede succede”, ha scherzato.

Poi Benigni ha letto un estratto del “Cantico”, sottolineandone il contenuto esplicitamente carnale e passionale. “Il desiderio di fare l’amore – ha commentato –, è diverso dal bisogno di fare l’amore: non è possesso, ma continua conquista”.

Un intervento di circa 40 minuti, sulla falsariga delle "lezioni" dantesche portate in giro in tutta Italia", che, tuttavia, alcuni telespettatori, sul web, hanno giudicato troppo pesante. Unica stoccata satirica, all'inizio: "In questo Festival è migliorato il sistema di voto. Si vota a casa, col televoto, sul web e anche al citofono", ha detto Benigni, alludendo all'episodio che ha visto protagonista Matteo Salvini.