Festival 2020: ecco la guida giornaliera per non perdere nulla di quello che accade in città

Continuiamo il nostro percorso giornaliero nel cuore del Festival. Oggi vogliamo raccomandarvi due appuntamenti che hanno a che fare prevalentemente con i più giovani e con i loro genitori. Il primo è fissato per le ore 9 al Roof Garden del Casinò di Sanremo e si tratta del convegno 'Giovani Web e Musica' organizzato da CoReCom (Comitato regionale per le comunicazioni), in collaborazione con Regione Liguria e AGCOM, incentrato sulle problematiche legate al Cyberbullismo. Coordinerà gli interventi Carlo Massarini, giornalista e conduttore Rai, grandissimo esperto di musica rock e pop e da sempre sensibile alle tematiche legate al mondo dei giovani e alle evoluzioni del web. L’atro evento sempre sulla stessa tematica è in programma alle 11 presso l’Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo dove sarà presentato alla stampa ‘#cuoriconnessi, storie di vita on-line e di cyberbullismo’, il libro che racchiude i primi 4 anni del progetto contro il cyberbullismo realizzato da Unieuro e Polizia di Stato. Il volume racconta 10 storie vere di ragazzi, cambiate grazie a un modo diverso di utilizzare la tecnologia e il 7 febbraio sarà disponibile gratuitamente in tutti i punti vendita Unieuro. Ospite dell’evento, Marco Sentieri, il cantante campano che porta al Festival un brano sul riscatto dal bullismo e la rivincita di Billy Blu, il protagonista della canzone insieme ad altri artisti sensibili al tema del cyberbullismo.



Ora spostiamoci in tre location dove la programmazione inizia sin dalle prime ore del mattino per concludersi con la visione del Festival a tarda sera. Casa Sanremo, Casa SIAE e Suite 2020.

Il salotto del festival di corso Garibaldi oggi propone un fitto calendario di eventi. Eccoli: alle 8.30 il consueto appuntamento realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, rivolto ai giovani delle scuole ligure su come utilizzare i Social in modo corretto. Alle 11 ci sarà la presentazione del libro ‘#cuoriconnessi’. Nel corso della giornata altre tre presentazioni di altrettanti libri: ‘Pianoforte: 7 note di armonia manageriale’ di Carlo Massarini e Ivano Scolieri, ‘Cosa Rimane dei Nostri Amori’ di Olimpio Talarico e ‘22 Gradini per l’Inferno’ di Emilio Orlando e Rita Cavallaro. La giornata a Casa Sanremo terminerà come di consueto con la proiezione su grande schermo della terza serata del 70° Festival di Sanremo (aperta al pubblico) e subito dopo Show Case e Dj Set di Radio 2 (su invito).

Al Palafiori di corso Garibaldi continuano inoltre gli ‘aperitivi liguri’ dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30.00 alle 19.30, tutti i giorni fino a fine Festival (8 febbraio), con Enoteca Regionale della Liguria e i sommelier Fisar sempre pronti a far conoscere le eccellenze vitivinicole regionali. Il tutto nel suggestivo Spazio Liguria allestito all’interno di un ambiente immersivo dove, su grandi schermi, scorrono senza sosta le immagini evocative di vigneti e oliveti regionali, per un assaggio a tutto tondo di una Liguria speciale.



Passiamo ora in piazza Colombo dove troviamo ‘Casa Siae’ che propone un palinsesto ricco e articolato. Si inizia alle ore 15.00 con il secondo ‘Caffè d’Autore’: Riccardo De Stefano, direttore editoriale di Exitwell, presenta il suo libro ‘Era Indie’. Alle 18.00 il critico musicale del Corriere della Sera Andrea Laffranchi dialoga con il Direttore della Divisione Rete Territoriale SIAE Pietro Ietto, che fornirà la classifica dei dati relativi ai live di musica leggera del 2019 e i primi dati del 2020. Alle 19.00 spazio alle emozioni con La prima volta, incontro con le Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana per conoscere da vicino le loro sensazioni all’indomani del loro primo Ariston. Ospite di oggi Marco Sentieri.



Complice una splendida giornata percorriamo corso Imperatrice per giungere alla ‘Suite 2020’, la guest house allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, per scoprire tutti i segreti di tutto ciò che accade nella settimana sanremese a latere del Festival: feste, appuntamenti, incontri inaspettati. Guidati dalla giornalista Rai Vittoriana Abate, gli ospiti racconteranno le proprie professionalità senza tralasciare aneddoti e curiosità. Oggi intervengono: Maurizio Sorge, paparazzo, Anahi Ricca, stylist, Diana de Marsanich, giornalista di F Magazine e Rossana Zerilli, Make-up Artist Naj Oleari Beauty. L’appuntamento è per le 17 e l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Siamo nuovamente davanti all’Ariston dove possiamo prendere parte al ‘Red Carpet Show’, spettacolo condotto da Gianni Rossi con la partecipazione di tutti i protagonisti del Festival 2019. Inizierà intorno alle 15 e si protrarrà sino alle 18.

Se non lo avete ancora fatto non perdetevi tre esposizioni a tema festivaliero: al Casinò continua fino a domenica la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’. Il contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi. All’outlet di lusso ‘The Mall’ in Valle Armea è allestita la mostra ‘The Fashion Side of Festival’ realizzata con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. Ricordiamo che la Rai organizza anche un'altra mostra al Forte di Santa Tecla dal titolo ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo.

La musica sarà al centro anche in due altre location della città dei fiori: Piazza Bresca e Piazza Sardi da sempre il cuore della ‘movida’ sanremese, che accoglieranno ‘Sanremo Sonora’. Tutti i giorni sarà proposto un fitto programma musicale. In piazza Bresca saranno quattro le tematiche musicali: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Spazio Mei (h 18), gli Show live (h 19/21). In Piazza Sardi invece il contenitore proposto va a toccare tre decadi musicali. Alle 21 si potrà assistere alla diretta della prima serata su maxi schermo. Per leggere i protagonisti delle varie esibizioni cliccare QUI.

Alle 21 inizia la terza serata del festival e questa sera sul palco in piazza Colombo, oltre la diretta televisiva su maxi schermo, Mika sarà la star della serata. C’è ancora tempo per musica e divertimento con le serate a tema proposte dal Victory Morgana Bay (Corso Trento e Trieste 16). Questa sera a partire dalle 01.30, nell’ambito di ‘Partynight Sanremo 2020’, si esibirà in anteprima un gruppo divenuto fenomeno internazionale grazie a hit latine e mondiali.