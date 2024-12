Pigna: successo per la prima serata dedicata al Bue Grasso dello chef Federico Lanteri con lo storytelling del giornalista Claudio Porchia (Foto)

Un grande successo per la prima serata dedicata al Bue Grasso e al Bollito misto piemontese, realizzata dallo chef Federico Lanteri che ha proposto questo piatto come da tradizione in sette tagli di carne accompagnati da sette salse tradizionali.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha parlato delle origini di questo piatto che si è sviluppato nei territori dove esiste tradizionalmente un allevamento bovino. Il bollito, nato come piatto di recupero, differisce dal lesso per il metodo di cottura, che nel primo prevede l’immersione della carne in liquido caldo e aromatizzato, mentre nel secondo si parte da acqua fredda per un buon brodo. Non è solo un piatto italiano, ma diffuso anche in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti. I più classici della cucina italiana sono il Piemontese, il Lombardo ed Emiliano. Le ricette variano in base ai tipi di carne utilizzati e dalle salse: in generale più ricco quello piemontese, con la presenza di carni di maiale e salumi quello emiliano, accompagnato dalla caratteristica salsa di rafano quello veneto più sobrio e con prevalenza di manzo quello lombardo.

Quello servito dallo chef Federico Lanteri era ispirato a quello tradizionale piemontese, con le carni cotte alla perfezione a bassa temperatura, mantenendo intatte le qualità di gusto e sapore. Il tutto accompagnato da deliziose salse, fra cui una gradita e apprezzatissima sorpresa: il pesto di Nasturzio e il Ketchup di Begonia prodotti dall’azienda tastee.it di Albenga.

Un menù che è iniziato con una deliziosa Insalata Russa, accompagnata da una gelatina di sedano rapa, delicatamente arricchita da rafano e prezzemolo.

Il Bollito di Bue grasso, ha regalato una grande varietà di gusti e sapori.

A seguire il brodo con la Pasta Reale, un piatto che ha richiamato i sapori della tradizione.

E per concludere in dolcezza, una Spuma di Zabaione, con la Torta della Nonna Tostata.

Il gustoso viaggio attraverso i sapori della tradizione piemontese, e con protagonista il Bue Grasso continua ancora durante il weekend, sabato 14 dicembre a pranzo e cena e domenica 15 dicembre solo a pranzo.

Oltre ai menù degustazione, lo chef Federico Lanteri offre una deliziosa proposta gastronomica, che Inizia con la Battuta di Bue Grasso, sapientemente condita per esaltarne la naturale bontà. Un piatto che rappresenta l'essenza della cucina piemontese ed è un vero e proprio omaggio alla freschezza degli ingredienti. A seguire, sarà la Pasta Reale in brodo, una delizia che non deluderà le aspettative e che riscalda il cuore, richiamando i valori della tradizione culinaria. Come secondo lo stracotto di Bue, un piatto ricco e saporito, preparato con una lente cottura per rendere la sua carne ancora più tenera e ricca di sapore, perfetta per essere accompagnata da un contorno di stagione. Infine una soffice Mousse che rappresenta una combinazione perfetta di caffeina e cioccolato.

Costo: 50 euro a persona, vini esclusi.

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.

Chiusura: lunedì e martedì.

Telefono: +39 3496381330

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web, di una pagina facebook e Instagram.