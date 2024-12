Decorazioni e alberelli, le creazioni dei bimbi della scuola dell'infanzia sbarcano al mercatino di Natale di Apricale (Foto)

Mercatino di Natale ad Apricale. Domani, domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 16 presso la piazza centrale in un banchetto saranno esposti splendidi manufatti realizzati dai bambini della scuola dell'infanzia.

Ogni creazione racconta una storia di creatività e collaborazione, frutto del lavoro e dell’entusiasmo dei piccoli artisti. "Il pittoresco paese di Apricale ospiterà un atteso banchetto di Natale aperto a tutta la comunità" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ricavato della vendita sarà interamente destinato all'acquisto di materiale scolastico e giochi per i bambini. Si potrà, perciò, contribuire a migliorare la loro esperienza educativa. Un'occasione da non perdere".

I genitori dei bimbi invitano tutti a partecipare numerosi in modo da rendere questa giornata ancora più speciale: "Unisciti a noi per festeggiare insieme il Natale, gustare prelibatezze locali e sostenere un’iniziativa che ha a cuore il futuro dei nostri piccoli. La vostra presenza è fondamentale per il successo di questo evento! Vi aspettiamo con gioia!".

Dalle 14, inoltre, oltre al banchetto si potranno trovare vin brulé, laboratorio per bambini e decorazioni natalizie mentre dalle 16 si potranno degustare zabaglione e pansarole.