Sanremo: a MEDtalks affrontate le varie problematiche del tema "La spalla dolorosa" (Foto)

Si è svolto questa mattina a Sanremo (Palazzo Roverizio) l'atteso incontro “MEDtalks – La spalla dolorosa: cosa fare?” presentato da Confartigianato Salute ed organizzato in collaborazione con Ambulatorio Fisiomed e Centro Diagnostico Ospedalettese, con il patrocinio di OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) Liguria.

Tra i temi affrontati le cause più frequenti del dolore alla spalla, l’importanza dell’esame diagnostico giusto, del trattamento conservativo e quando occorre intervenire chirurgicamente.



Dopo i saluti del Consigliere comunale Gianni Mascelli ("in un territorio in cui c'è tanta richiesta e tanto bisogno di una salute di qualità, occorre essere presenti per fare sentire al sicuro le persone"), e di Donatella Vivaldi, Presidente provinciale di Confartigianato Imperia ("La salute è il pilastro su cui si fonda il benessere individuale e collettivo. In un mondo in continua evoluzione, è essenziale rimanere aggiornati sulle migliori pratiche e sulle nuove scoperte in campo medico e fisioterapico"), hanno preso la parola i relatori.



Il Dott. Edoardo Giovannetti De Sanctis, Medico chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia di spalla presso CHU (Nice), ha elencato una serie di casistiche e messo in evidenza le differenze delle modalità di intervento in ambito nazionale ed internazionale, sottolineando dove opportuno i punti in comune. Il Dott. Giancarlo Alessi, Dirigente Medico specializzato in Radiologia Diagnostica presso Clinica Villa Maria Pia (TO) e Centro Diagnostico Ospedalettese (Ospedaletti) ha analizzato le varie metodiche radiologiche di approfondimento, con focus sulle differenze tra le diverse proiezioni di RX tradizionale e le altre metodiche di imagine, ecografia, risonanza magnetica e TAC. Il Dott. Alessio Marroni, Fisioterapista esperto in riabilitazione della spalla presso Ambulatorio Fisiomed e membro SICS&G (Sanremo) ha messo in luce quando è possibile intervenire in maniera conservativa senza operare chirurgicamente e ha analizzato le figure che compongono la gestione interdisciplinare, affrontando anche le fasi usate da Fisiomed nel trattamento. Il Dott. Tony Mangano, Dirigente Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia di spalla e gomito presso Habilita-Villa Igea (Acqui Terme) ha parlato del ruolo e della credibilità del chirurgo nell'intervento alla spalla nelle differenti casistiche.



MEDtalks ha il duplice obiettivo di proporre incontri periodici a Sanremo e provincia di Imperia, aperti sia a medici e professionisti sanitari che alla cittadinanza, e di promuovere la conoscenza su temi rilevanti nel campo della sanità e nella promozione della salute. “La nostra associazione - ha dichiara Donatella Vivaldi, Presidente provinciale di Confartigianato Imperia - si impegna a sensibilizzare e a promuovere il dialogo su tematiche di fondamentale importanza legate alla salute. Siamo convinti che, attraverso la condivisione delle esperienze e delle conoscenze, possiamo affrontare insieme le sfide che ci attendono”.

“Come Confartigianato Salute - ha aggiunto il Presidente provinciale Matteo Buffa - siamo impegnati a rappresentare le esigenze delle imprese artigiane del settore promuovendo il valore del nostro lavoro e della prevenzione. Con iniziative come MEDtalks e le politiche di welfare aziendale vogliamo diffondere una cultura del benessere, sia tra gli imprenditori che tra i lavoratori. Crediamo che investire nella salute significhi investire nel futuro del Paese e nel benessere collettivo”.