Narrazioni teatrali e visite guidate gratuite: il Teatro della Tosse torna nei borghi delle Terre del Rossese

Torna il Teatro della Tosse nei borghi delle Terre del Rossese. Domenica 15 e sabato 21 dicembre andrà in scena l’evento “Di ulivi, vigneti, storie e silenzi”. Uno spettacolo diffuso, le cui stazioni saranno i sette comuni uniti dal brand di marketing territoriale Terre del Rossese: Dolceacqua, Camporosso, Vallecrosia, Soldano, San Biagio della Cima, Perinaldo e Apricale, che ospiteranno oltre ai monologhi teatrali anche delle visite guidate gratuite alla scoperta dei loro centri storici e non solo.

Domenica 15 dicembre sarà il turno di Camporosso, Dolceacqua e Apricale, per cui sarà possibile costruire un itinerario di scoperta dei tre borghi, previa prenotazione obbligatoria sul sito terredelrossese.it/eventi/. Grazie al teatro il pubblico potrà conoscere storie, personaggi e leggende e grazie alle visite guidate dei borghi avrà l’occasione di immergersi in un itinerario unitario, percorso però da innumerevoli differenze, che rendono Terre del Rossese un marchio che unisce i comuni ma ne vuole valorizzare le distinte identità.

A Camporosso andrà in scena “La contesa per l’acqua”, in piazza Padre Santo, in prossimità della chiesa parrocchiale, alle 11, alle 12, alle 15.30 e alle 16.45, interpretata dall’attore Pietro Fabbri. Alle 11.15 e alle 15.45, seguirà una visita guidata gratuita con durata di 50 minuti circa a cura dello storico Alessandro Giacobbe, alla scoperta del centro storico con partenza da piazza Padre Santo.

“I colori di Monet” tingeranno Dolceacqua con Alessandro Bergallo ad aspettare il pubblico in piazzetta di Porta Lu, in prossimità dell’ingresso del Castello, alle 10.30, alle 12, alle 14 e alle 15.30. Le visite guidate delle 10.45 e delle 14.15 con durata di 50 minuti circa saranno a cura della Cooperativa Omnia e condurranno alla scoperta del centro storico con partenza da Porta Lu.

La chiesa di San Martino ad Apricale sarà protagonista del “Mantello di San Martino”, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II alle 10 e alle 12.30 con l’attrice Mariella Speranza e il sindaco Silvano Pisano, che tesserà il racconto sugli affreschi della chiesa.

“Un’esperienza che si ripete nell’ambito del progetto Terre del Rossese, una passeggiata nella storia dei nostri borghi valorizzata dallo spettacolo teatrale che narra le nostre tradizioni e i personaggi che ne sono stati protagonisti” - riferiscono Rosella Gastaldo e Cristiana Celi, rispettivamente assessore e consigliere del comune di Camporosso, impegnate nel progetto.

“Per me è stato molto stimolante scrivere questi monologhi – dice Amedeo Romeo, direttore del Teatro della Tosse - partendo da suggestioni che mi sono arrivate direttamente dal territorio, visitando i luoghi, incontrando gli abitanti e i sindaci, facendomi raccontare storie e leggende. Per questo devo ringraziare particolarmente Alessandro Giacobbe, fonte inesauribile di racconti e aneddoti - tutti supportati da un’assoluta precisione storica. E altrettanto stimolante è stato costruire uno spettacolo diffuso su un territorio tanto vasto e variegato, una formula di teatro molto più che itinerante, direi quasi viaggiante - anche se in questo caso a viaggiare, non sono gli artisti come nel circo, ma gli spettatori”.

Sabato 21 dicembre si chiuderà il cerchio che lega le due vallate, con l’animazione teatrale e le visite guidate nei comuni di Vallecrosia, Soldano, San Biagio della Cima e Perinaldo.

Le iscrizioni di dicembre sono aperte sul canale eventbrite del progetto. Tutte le iniziative di Terre del Rossese sono condivise e prenotabili anche sul sito terredelrossese.it/eventi/.