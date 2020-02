Gigi D’Alessio arriva in piazza Colombo per il sound-check e rassicura: “Ci vediamo alle 22.30”

“Ci vediamo qui, alle 22.30”.

È la promessa di Gigi D’Alessio che, poco fa, dal palco di Piazza Colombo ha rassicurato circa l’orario di inizio della sua performance in programma questa sera (5 febbraio). D'Alessio, dopo l’esibizione di Emma di ieri sera, è infatti il superospite previsto per la seconda puntata del Festival.

Il cantante partenopeo ha preso parte al sound-check che da oltre un’ora è in corso in piazza Colombo. Microfono alla mano, ha interpretato il celebre brano del 2004 ‘Quanti amori’. Terminate le prove, rivolgendosi alla piccola folla che sentendolo cantare si è radunata di fronte al palco, la rassicurazione “Sarò qui alle 22.30, ci vediamo dopo, se volete”.

Dopo le polemiche di ieri sera, quando Emma è giunta in piazza Colombo dopo la mezzanotte (mentre il programma l’aveva annunciata per le 21), il Comune di Sanremo ha lavorato insieme alla Rai per garantire un sensibile anticipo all'esibizione in esterna degli artisti.

Anche il sindaco Alberto Biancheri si è raccomandato con la Rai sulla chiarezza delle informazioni per le uscite sul palco di piazza Colombo.