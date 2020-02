Masini festeggia i trent'anni di carriera: "Ci andrebbero altri Vaffanculo ma vorrei una canzone di pace"

"Ci andrebbero altri Vaffanculo ma vorrei scrivere una canzone di pace, soprattutto per i giovani. Ci vuole una voce rassicurante per buttare acqua sul fuoco in un mondo fatto di ipocrisie": Marco Masini sta affrontando il suo nono Festival di Sanremo con la lucidità e la maturità dei 55 anni.

La partecipazione alla kermesse segna i trent'anni di carriera del cantautore fiorentino, evento festeggiato con un tour europeo che si concluderà a settembre all'Arena di Verona: "Gli avvenimenti della vita - prosegue - mi hanno dato la forza e il coraggio per affrontare le paure, gli errori e le debolezze, che racconto nel brano in gara. Nei miei pezzi parto sempre da aspetti biografici: negli anni '90 raccontavo le storie della mia generazione mentre oggi mi confronto con il tempo che è passato".

La stessa filosofia è applicata anche alla vita professionale: "Il sistema - prosegue - di ascolto e consumo della musica, così come la sua realizzazione e scrittura, è cambiato: a proposito non mi sarei mai immaginato di venire al Festival a imparare dai giovani, credo nella musica italiana perché offre nuove armonie, metriche e melodie da cui attingere".

Una dedica, bellissima, va invece alla mamma scomparsa nel 1984: "Nella serata cover - conclude - canterò Vacanze Romane: lei se ne innamorò durante la malattia; ho scelto di farlo in coppia con Arisa perché, sotto l'aspetto armonico, ha le carte in regola per interpretare al meglio l'arrangiamento".