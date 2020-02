Taggia sottoscrive il 'Patto per la Lettura': dalla prossima settimana via alla candidatura per diventare 'Città che legge'

Con la firma del 'Patto per la Lettura' avvenuta questo pomeriggio a Villa Boselli ad Arma, dalla prossima settimana il Comune di Taggia potrà avviare l'iter per la candidatura a 'Città che legge'.



Oggi, l'amministrazione comunale ha sottoscritto un documento d'intenti con i rappresentanti locali del mondo della cultura: l'Istituto Comprensivo Arma di Taggia, l'Istituto Comprensivo di Taggia, l'Istituto Corradi, l'asilo nido Girotondo, l'asilo nido Bollicine, l'Istituto Superiore Ruffini – Aicardi, l'Istituto Superiore Colombo, la Biblioteca Comunale, la Libreria Atene, la Libreria Aria d'Inchiostro, il Centro Culturale Tabiese, l'associazione Gente Comune, il Museo Ferroviario Ligure, la Fondazione Pizio Rovera, il Museo Nazionale dei Trasporti, il Servizio Volontari Protezione Civile, il Teatro del Banchéro, la Cumpagnia Armasca. La firma del 'Patto' era un passaggio necessario e fondamentale per poter presentare la candidatura. Non appena sarà presentata, la domanda di Taggia sarà vagliata, dall'Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (MIBACT).



L'amministrazione comunale ha sostenuto fortemente questo progetto. Per questo oggi il documento è stato sottoscritto dalla presidente del consiglio comunale con delega alla cultura, Laura Cane; dalla vicesindaco, Chiara Cerri; dall'assessore all'istruzione, Barbara Dumarte.



La firma è avvenuta a margine di un altro importante momento culturale, la premiazione del concorso internazionale di poesia, Ossi di Seppia giunto quest'anno alla 26ª edizione. Questa prestigiosa manifestazione che attira scrittori da tutto il mondo, così come 'Books on the road', sono i due eventi citati all'interno della domanda per provare ad ottenere la nomina di 'Città che Legge'. Questi eventi sono soltanto due delle numerose iniziative che hanno visto Taggia impegnata sul fronte della cultura, con il coinvolgimento delle numerose realtà culturali del territorio che oggi hanno sposato la candidatura tabiese.



Il Comune attraverso la firma di questo patto ha il merito di essere riuscito a mettere in rete tante realtà che già operavano in modo indipendente, realizzando iniziative legate alla lettura. “Oggi le tante anime culturali del nostro territorio si sono unite a noi per aiutarci con questa candidatura con la speranza di riuscire ad ottenere per Taggia la qualifica di 'Città che Legge'. - sottolinea Laura Cane - Un ringraziamento a tutti questi soggetti che sono stati chiamati ed hanno detto subito 'sì', dimostrandoci partecipazione ed aiuto in questo progetto. E' un'iniziativa al femminile che portiamo avanti io, Chiara Cerri e Barbara Dumarte. Grazie anche a Roberta Borioli che sotto Natale ha portato alla nostra attenzione questa possibilità di candidarci. A quel punto abbiamo subito iniziato a lavorare con l'ufficio cultura e l'ufficio istruzione".



"Nei prossimi giorni porteremo avanti la candidatura per ottenere questo importante riconoscimento. Diventare 'Città che legge' permetterà al comune di Taggia di avere sempre di più una visione nazionale per quanto riguarda la cultura della lettura. - chiosa Laura Cane - Inoltre così potremo partecipare ad eventuali bandi ad hoc per ottenere fondi e finanziamenti, legati ad iniziative culturali e per la lettura”.



Ci vorrà qualche mese prima che Taggia possa avere un responso circa la sua candidatura. L'esito non è scontato ma il Comune è fiducioso. L’ente mira ad entrare a far parte di un circuito nazionale che promuove la cultura ed incentiva la lettura in ogni sua forma. L'obiettivo è di ampliare i propri confini, facendo rete con tutti gli altri comuni che fanno parte del circuito e promuovere sul territorio tabiese manifestazioni nuove di respiro nazionale.