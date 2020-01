Prolungamento dell'Aurelia Bis a Sanremo: il Pd matuziano risponde a Berrino "Sconcertato dalle sue affermazioni"

“Siamo sconcertati nel leggere le parole dell’Assessore Gianni Berrino in relazione al proseguimento dell’Aurelia bis”. Interviene in questo modo il gruppo del Pd di Sanremo, dopo le dichiarazioni dell’Assessore regionale (QUI).

“Pensiamo che ci debba essere correttezza anche in politica – prosegue - e si debba ‘dare sempre a Cesare quel che è di Cesare’ anche se è un avversario politico. Come riportato dai media giornale nel 2017 e 2018, dopo l’incontro tra il gruppo PD di Sanremo e l’allora Ministro Graziano Delrio, ci fu un ulteriore incontro il 6 dicembre a Bruxelles in occasione della consegna a Sanremo della bandiera città dello Sport. Il 10 gennaio 2018, gli Assessori Costanza Pireri e Giorgio Trucco, furono ricevuti a Roma dal Presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani. In quella sede venne proposta dall’Assessore Trucco, la variante di collegamento tra lo svincolo Foce e lo svincolo autostradale a Coldirodi, al fine di dare continuità all’opera di rilevanza nazionale evitando di arrivare direttamente a Pian di Poma con notevole risparmio in termini economici”.

“Il raccordo con l’Aurelia ‘bassa’ sarà facilmente realizzabile tramite la viabilità ordinaria, Via Padre Semeria, e la nuova via Bonmoschetto che nascerà nella zona di trasformazione ex C1 del PUC. Inoltre ci fu l’impegno per portare a termine lo svincolo di San Martino tramite Autofiori a seguito di approvazione del progetto da parte del MIT. Siamo quindi lieti che ANAS e il Ministero abbiano colto tale proposta inserendola nel bando di cui abbiamo letto recentemente. Poche settimane dopo ci fu a Sanremo un incontro con i vertici di zona ANAS, i vertici di Autofiori, tenutari del progetto preliminare dello svincolo di San Martino e la Regione Liguria, la quale partecipò con funzionari tecnici”.

“Ora – prosegue il Pd - si potrebbe ribadire all’Assessore Berrino, cittadino sanremese, che da cinque anni è parte della Giunta Regionale della Liguria: come mai parla solo adesso di Aurelia bis e se la prende pure con un giovane consigliere reo di chiedere quello che si sarebbe dovuto fare da tempo? Dovrebbe rendersi conto che senza la tratta che va dal Borgo alla Foce, è inutile fare lo svincolo in programma sotto Coldirodi, quindi bisogna che ANAS, nel prossimo impegno settennale, metta in progetto proprio quella tratta. È inutile continuare a fare promesse elettorali come l’ospedale unico se non si prosegue con l’Aurelia bis verso Ventimiglia e Imperia. Ben venga che la Regione Liguria si sia mossa con attenzione sul nostro territorio, speriamo che non siano solo promesse elettorali, ma che possano essere progetti che si vadano a realizzare”.

“Da parte nostra – termina il Pd - come abbiamo fatto con l’ex Ministro Delrio in precedenza, ci attiveremo (e l’abbiamo già fatto) con il nuovo Ministro De Micheli per sollecitare le opere in programma. Auspichiamo che su tematiche importanti come le infrastrutture, soprattutto per il nostro territorio, ci possa essere piena collaborazione tra le parti politiche anche se avversarie, perché il tessuto economico di Sanremo e dell’intera Provincia di Imperia attendono da anni le necessarie infrastrutture”.