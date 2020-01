Sanremo: Anagrafe al Palafiori, entro un settimana il via al cantiere per ultimare i lavori in circa 90 giorni

È arrivato alla fase finale il progetto per il definitivo spostamento dell’Anagrafe all’interno del Palafiori di corso Garibaldi. Entro una settimana il Comune riprenderà il cantiere dopo l’affidamento dei lavori alla ditta ‘Giò Costruzioni’ per la parte restante dell’intervento. La fine dei lavori è prevista nel giro di circa 90 giorni in modo da inaugurare i nuovi uffici entro l’estate.

Lo spostamento dell’Anagrafe al Palafiori rientra nel più ampio progetto dell’amministrazione Biancheri per rendere lo stabile di corso Garibaldi un vero e proprio polo di servizi. Oltre ai futuri uffici Anagrafe, infatti, al Palafiori c’è anche l’Asl, la Protezione Civile e l’Ufficio Informazioni Turistiche.