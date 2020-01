Taggia: dai banchi dell'opposizione a quelli della maggioranza, Andrea Nigro (Un Comune in Movimento) si apparenta con 'Insieme' (foto e video)

Il gruppo 'Un Comune in Movimento' passa dai banchi della minoranza a quelli della maggioranza del gruppo 'Insieme'. Un apparentamento che di fatto ufficializza una visione comune tra Andrea Nigro e l'amministrazione.



Infatti fin dal suo ingresso in consiglio comunale, il rappresentante di 'Un Comune in Movimento', nella maggior parte delle occasioni ha votato insieme alla maggioranza. Lo spartiacque che ha segnato il passaggio? La votazione del bilancio preventivo del 27 febbraio 2019. In quell'occasione si andavano a votare gli obiettivi futuri dell'amministrazione e lì Nigro votò a favore.





- ha commentato Nigro.- racconta il sindaco Mario Conio -- afferma Conio -- chiosa il sindaco - Lunedì faremo il punto su tante pratiche e tematiche del nostro comune. Per me è un momento importante.- precisa Nigro -Di conseguenza, con il passaggio di Nigro ci sarà più spazio tra i banchi d'opposizione. Da quest'oggi il ruolo rimarrà coperto dai soli quattro consiglieri de 'Il Passo Giusto', gli ultimi rappresentanti della minoranza.