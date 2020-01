Ventimiglia: rinnovo della convenzione per i parcheggi gratis per disabili, la risposta dell'amministrazione

L'amministrazione comunale di Ventimiglia interviene in merito alle dichiarazioni del consigliere comunale di opposizione Federica Leuzzi.

“Ci dispiace rispondere al consigliere di minoranza Leuzzi ma non si comprende di cosa si lamenti - dichiarano dalla Giunta - l’amministrazione Ioculano aveva emanata una delle sue delibere pre elettorali a scadenza 30 settembre 2019, giusto la durata per cercare di prendere qualche voto in più sotto elezioni. Nessuno ci ha detto che vi era una delibera così importante con una durata anomala, 9 mesi. Abbiamo già segnalato il problema alla ditta Colombo che gestisce i parcheggi cittadini. La pratica è in discussione in Giunta e siamo sensibili al problema. Se la minoranza teneva davvero a risolvere il problema anziché sollevare lamentele non utili, bastava dirlo a settembre, loro avrebbero dovuto sapere che la delibera pre elettorale era in scadenza. Oggi in giunta abbia in discussione la pratica e assumeremo velocemente una soluzione, senza strumentalizzare”.