Ventimiglia: mancato rinnovo della convenzione per i parcheggi gratis per disabili, critiche dal Consigliere Leuzzi

Critiche dal Consigliere Federica Leuzzi e dal gruppo del Partito Democratico di Ventimiglia, piovono sull’Amministrazione comunale, per non aver rinnovato la convenzione con la ditta Colombo per i parcheggi gratuiti per disabili.

“La convenzione è scaduta a settembre – evidenzia il Consigliere Leuzzi - non c'è continuità con ciò che noi avevamo fatto. In più non è stata data neanche comunicazione e, quindi, sono anche arrivare multe inaspettate. Mi faccio portavoce di tutte le persone disabili che hanno subìto questa mancanza irrispettosa. Una svista della maggioranza che non deve passare inosservata”.