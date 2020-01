Tantissimi cani hanno trovato casa grazie a 'Quattrozampe': i ringraziamenti de 'La Zampa sul Cuore'

Da 14 anni circa Sanremo News propone, ogni giorno, una serie di annunci che riguardano gli animali da compagnia che spesso sono meno fortunati di altri. Lo fa con la rubrica ‘Quattrozampe’, la prima in assoluto (poi ampiamente copiata) ad essersi occupata su un giornale on line di affidamento di cani e gatti e, in taluni casi, anche di ricerche degli stessi dalle abitazioni.

Da tempo la rubrica ospita anche i cagnolini che cercano casa e che vengono gestiti da ‘La Zampa sul Cuore’ e molti hanno già trovato l’affetto e le cure di molte famiglie. Proprio per questo ci hanno scritto le volontarie dell’associazione per ringraziare Barbara e Sanremo News, per il grande aiuto nella pubblicazione dei post dei cagnolini.

Nella foto i molti ‘pelosetti’ provenienti dal Sud, in stallo a Sanremo, e ad oggi tutti adottati: “Mesi di duro lavoro – evidenziano le volontarie - che però portano tanta soddisfazione. Grazie a chi pubblica e grazie a chi ci contatta telefonicamente”.