Attualità |

'2 ciapetti con Federico' va on the road con l'Assessore Sindoni per scoprire il palco di piazza Colombo (Video)

Domani sera, invece, alle 21 si parlerà di economia. Ovvero di quanto è difficile fare impresa in provincia di Imperia.

‘2 ciapetti con Federico… on the road’ oggi si è spostato sul solettone di piazza Colombo con l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni per parlare del palco che viene allestito in questi giorni per proporre spettacoli e mini concerti durante la settimana del Festival di Sanremo. “Quello dietro di noi – ha detto Sindoni – è il cosiddetto palco del Festival all’esterno. Vogliamo renderlo più vivibile e fruibile, con la gente che potrà essere più vicina alla manifestazione con musica e spettacolo. Non avremo concerti di due ore ma eventi brevi e siamo davvero felici per questo ‘parto’ giuridico con la Rai ed a livello di permessi”. Sindoni ha poi confermato l’indiscrezione pubblicata nei giorni scorsi dal nostro giornale sulla presenza di Amadeus, che si muoverà tra l’Ariston ed il palco: “L’idea dovrebbe essere questa con l’artista che, in contemporanea al Festival viene portato da Amadeus o viceversa ma sarà lui a muoversi ogni sera tra l’Ariston e la piazza. Avremo anche un ‘ledwall’ nella zona dell’area taxi e permetterà di vedere anche la diretta del Festival. Venite a godervi la città nella settimana della kermesse canora perché sarà uno spettacolo”

Carlo Alessi

