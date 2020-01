Costa e Pisani (Liguria Popolare): “Domenica a Sanremo stati generali di Liguria Popolare e tavola rotonda con tutte le anime del centro destra su infrastrutture e ambiente”

Si parlerà di uno dei temi più caldi del dibattito nazionale e regionale: le infrastrutture. L’appuntamento è in programma per domenica alle 10.30 nel Teatro Centrale di Sanremo. Prima con gli Stati Generali di Liguria Popolare: “I primi in provincia di Imperia – spiegano il presidente e consigliere regionale Andrea Costa e il capogruppo Gabriele Pisani – l’ultima delle aree della nostra regione ad aderire al nostro movimento civico”.

“Il nostro progetto sta crescendo moltissimo – aggiungono i consiglieri regionali – e questo dimostra che la nostra idea di politica moderata e volta al benessere di territorio e cittadini è una scelta vincente. Ispirati dai principi che maggiormente ci contraddistinguono, cerchiamo di portare avanti il nostro contributo alla politica del territorio. Inoltre una pluralità di idee differenti, che sono riuscite a trovare una casa all’interno di Liguria Popolare, per noi è certamente un arricchimento”.

Dopo gli Stati Generali si terrà il dibattito che verterà sui temi infrastrutture e ambiente. Ad affrontare le questioni relative a questi due settori una tavola rotonda che accoglierà tutte le anime del centro destra.

Oltre al presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, sarà presente il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il deputato alla Camera dei Deputati e segretario regionale della Lega Nord Edoardo Rixi, il presidente componente Noi con l'Italia - USEI alla Camera dei Deputati Maurizio Lupi, il segretario regionale di Fratelli d'Italia Massimiliano Iacobucci, il coordinatore di Forza Italia Carlo Bagnasco.

“Quella di domenica - concludono i consiglieri – sarà un’importante occasione di confronto su tematiche che sono e saranno al centro dell’agenda delle Regionali 2020”.