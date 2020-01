Sanremo: presentate dall'Assessore Regionale Gianni Berrino le politiche attive per i giovani (Foto)

Si è svolta oggi pomeriggio la presentazione delle Politiche Attive del lavoro della Regione Liguria, cominciata dalla provincia di Imperia.

L’Assessore Gianni Berrino ha parlato delle misure mirate a dare risposta ad una pluralità di necessità occupazionali (per un totale di 25milioni e 800 mila euro) partendo dai giovani, passando per i soggetti disoccupati in età più avanzata, fino ad arrivare ai lavoratori a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi aziendali.

Previsti anche dei ‘Bonus assunzionali’, cosiddetti generalisti e previsti per i datori di lavoro che assumono discrezionalmente lavoratori in carico ai centri per l’impiego.