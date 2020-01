Sanremo: la 'banda del buco' ha messo a soqquadro la sede dell'Angsa per tentare di entrare da Rambaldi (Foto)

Sono passati dagli uffici dell’Angsa di via Palazzo i malviventi che hanno tentato di mettere a segno un furto (QUI), probabilmente durante il fine settimana, ai danni della gioielleria ‘Rambaldi’, nella stessa via.

Dopo il colpo del 16 dicembre scorso in zona Foce, la ‘banda del buco’ è tornata in azione nel pieno centro a Sanremo, con i ‘soliti ignoti’, che hanno tentato di entrare nel negozio di preziosi, con una delle tecniche più antiche dei malviventi. Ma, questa volta, per fortuna i ladri non sono riusciti nel loro intento.

Restano solo i danni materiali e la paura per un nuovo tentativo. La Polizia Scientifica ha svolto sul posto tutti i rilievi necessari per raccogliere eventuali indizi che possano ricondurre ai ladri entrati in azione e per capire se si tratti degli stessi che hanno rubato anche in altre zone. Qualche giorno fa, inoltre, proprio nella stessa via si era verificato un altro tentativo di furto (anche questo fallito) ai danni di una panetteria.

I ladri sono entrati all’Angsa onlus da una finestra, con danni ingenti alle inferriate che sono state divelte. Per farsi spazio i ladri hanno scardinato alcune scardinate, hanno danneggiato l’impianto di videosorveglianza, oltre ovviamente al buco sul pavimento. Ad un primo esame dell’Angsa hanno portato via una videocamera e creato tanto disordine. Ma non sono riusciti ad entrare nella gioielleria.