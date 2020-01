Sanremo: due mesi per rinnovare la carta d'identità, molti cittadini infuriati nei confronti dell'ufficio Anagrafe

Molti cittadini di Sanremo si sono rivolti alla nostra redazione, dopo aver avuto problemi nel rinnovo della carta d’identità all’Anagrafe matuziana.

I tempi di rilascio del documento, infatti, sono lunghissimi. Una donna che, ad inizio dicembre, si è resa conto che la carta scadeva verso la metà del mese, ha chiesto l’appuntamento per il rinnovo, che gli è stato concesso a febbraio. Un altro, che lo ha chiesto ieri visto che il documento scade il 14, dovrà attendere il 9 marzo per presentare la documentazione necessaria per il rilascio del nuovo documento, che non si sà quando verrà rilasciato.

Ovviamente i cittadini matuziani sono preoccupati per quanto sta accadendo, visto che nel periodo compreso tra la scadenza della vecchia carta d’identità e l’emissione di quella nuova (a meno del possesso del passaporto) non potranno espatriare e, in caso di controlli, saranno privi dell’idoneo documento di riconoscimento.

I problemi dell’Anagrafe sono noti fin dai fatti legati ai licenziamenti in occasione dell’inchiesta sui cosiddetti ‘furbetti del cartellino’, da quando anche gli orari dell’ufficio sono stati modificati, proprio a causa della carenza di personale. Secondo molti cittadini sarebbe opportuno, visto che l’Anagrafe non sembra in grado di soddisfare celermente una legittima richiesta dell'utenza, almeno prorogare la scadenza del documento valido.